تعرف على أكثر التطبيقات شعبية في 2015

كشف تقرير حديث لمؤسسة "نيلسون" الأمريكية، المتخصصة في أبحاث السوق، عن أن تطبيق عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت "فيسبوك" هو تطبيق العام الأكثر شعبية، وذلك بعد نجاحه في تسجيل أكثر من 126 مليون مستخدم شهريا.

فيما حصدت باقة شركة "جوجل" الأمريكية من التطبيقات المحمولة (يوتيوب وخرائط غوغل وجي ميل) والتي غزت هواتفنا المحمولة، على خمسة من بين أعلى 10 مراكز في قائمة "نيلسون" لأكثر التطبيقات شعبية خلال العام 2015، وفقا لما ذكرته مجلة "بي سي ورلد" الأمريكية المتخصصة في أخبار تكنولوجيا المعلومات.

وجاء تطبيق "يوتيوب" المملوك للعملاق "غوغل" كأكثر ثاني تطبيق استخداما في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد مستخدمين تجاوز 97 مليونا.

وبالإضافة إلى حصدها أول مركز في القائمة بتطبيقها الشهير، احتفظت "فيسبوك" ببعض تطبيقاتها في أول 10 مراكز في القائمة، حيث كان المركز الثالث من نصيب تطبيق الدردشة الفورية "فيسبوك ماسنجر" الذي شهد نموا على أساس سنوي بأكثر من 96 مليون مستخدم بزيادة 31 % عن العام 2014.

وبينما يبدو أن تطبيقات "فيسبوك" و"غوغل" سوف تهيمن على عالم التطبيقات المحمولة، اقتنص اثنان من تطبيقات "أبل" اثنين من المراكز العشرة الأولى، ففي واقعة قد تثير الاندهاش، أصبح تطبيق "أبل ميوزيك" أكثر تطبيقات "أبل" شعبية للعام 2015، بعدد مستخدمين تجاوز 54 مليونا، وفقا لنيلسون، ويشير ذلك إلى معدل استخدام التطبيق، وليس بالضرورة خدمة الاشتراكات الموسيقية، فتطبيق "أبل ميوزيك" (المتوفر لمنصتي تشغيل "آي أوه إس" و"أندرويد") يمكن استخدامه للاستماع لتنزيلات المحتوى الموسيقي الذي تم شراؤه سابقا من متجر "آي تيونز" دون الحاجة لتفعيل خدمة البث الموسيقى التي يبلغ اشتراكها الشهري 10 دولارات.

وبالمقارنة، فقد بلغ عدد مستخدمي خدمة الاشتراكات "أبل ميوزيك" نحو 15 مليونا، وفقا لـ "تيم كوك"، حيث وصل عدد من دفعوا مقابل الخدمة بالفعل 5ر6 ملايين مشترك، ويبدأ اشتراك الخدمة بفترة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا لـ"نيلسون"، فإن تطبيق "أبل ميوزيك" شهد زيادة في عدد مستخدميه بنحو 26 % منذ العام الماضي، وذلك قبل إطلاق خدمة البث الموسيقى المدمجة في منتجات "أبل".

أما تطبيق "أبل" الثاني (خرائط أبل) فقد أتم القائمة بعدد مستخدمين تجاوز 46 مليونا. فيما حلّ تطبيق "خرائط جوجل" في مركز متقدم عنه في القائمة، وأتى سادسا، بعدد مستخدمين تجاوز 87 مليونا.

وكان تيم كوك قد زعم خلال دورة معرض المؤتمر العالمي للمطورين هذا العام أن "خرائط أبل" استخدمت بنحو ثلاثة أمثال نظيرتها "خرائط جوجل"، لكن ذلك كان فقط على الأجهزة المحمولة المعتمدة على نظام تشغيل "آي أوه إس".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أنه يبدو أن هواتف "آي فون" الذكية التي تطورها شركة "أبل"، هي الهواتف الأكثر شعبية في السوق الأمريكية، فإن نسبة غالبة من أصحاب الهواتف الذكية في الولايات المتحدة يستخدمون أجهزة مزود بنظام تشغيل "أندرويد" للوصول إلى تلك التطبيقات.

وبحسب "نيلسون" فإن أجهزة "أندرويد ـ android" أصبحت تشكّل 53 % من السوق الأمريكية مقارنة مع 43 % لأجهزة "آي أوه إس ـ IOS "، وهو ما يوضح سبب حصول "غوغل" على مراكز متقدمة في قائمة "نيلسون"، فتطبيقات مثل "يوتيوب" و"بحث غوغل" تعد شائعة على المنصتين، لكن يظل لدى "أبل" خيارات محدود جدا فيما يخص تطبيقات "أندرويد".