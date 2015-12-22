بالفيديو: وفاة برلماني كويتي داخل مجلس الأمة

توفى عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، نبيل الفضل (مستقل)، خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد فشل محاولات إسعافه من حالة إغماء تعرض لها فجأة.

ورفع رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة إثر ذلك، وأخلى القاعة من الجمهور والصحفيين، في وقت انتابت النواب حالة من البكاء، بعد وفاة النائب.

والنائب نبيل الفضل من مواليد 1949، أجرى العام الماضي عملية زرع كلية، وهو كاتب صحفي في جريدة الوطن الكويتية، التي أغلقت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشارك نبيل الفضل في انتخابات برلمان 2012، في الدائرة الثالثة بالعاصمة الكويت، وفاز بالمركز الثامن من أصل عشرة فائزين، ثم شارك في انتخابات 2013، في الدائرة ذاتها، وفاز أيضاً بالمركز العاشر من بين عشرة فائزين.

وقبل وفاته بلحظات، طالب الفضل رئيس المجلس، بمنع النواب من تقديم معاملاتهم للوزراء أثناء الجلسة، وقال، إن "هذا مظهر غير حضاري بالمرة، ولا يجوز هذا الأمر، وعلى سمو الرئيس (رئيس الوزراء)، ورئاسة المجلس التدخل في هذا الأمر".

وعادة ما يتقدم بعض النواب بمعاملات، تخص مواطنين، وتحتاج إلى استثناءات الوزراء، ويستغلون وجود الوزراء في الجلسة لإنجازها.

ووفق القانون الكويتي، فإنه يتعين على رئيس البرلمان، المؤلف من خمسين نائباً، إبلاغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بخلو مقعد النائب، لانتخاب عضو آخر، خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتحسب مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.