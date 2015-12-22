السيسي: لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير القادم؟

الرئيس المصري/ عبد الفتاح السيسي – أرشيفية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يبقى في الحكم ثانية واحدة ضد إرادة الشعب وإنه جاء بإرادة شعبية للحفاظ على البلاد وسلامة أمن المصريين .

وأضاف السيسي في خطابه اليوم الثلاثاء خلال احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف الذى نظمته وزارة الأوقاف "جئت بإرادتكم واختياركم وليس رغما عنكم"، متسائلا "لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟.

وأضاف "انظروا حولكم إلى دول قريبة منا لا أحب أن اذكر اسمها أنها تعانى منذ 30 عاما ولا تستطيع أن ترجع والدول التي تدمر لا تعود.

وشدد السيسي على أنه لا يقبل أن تضيع مصر، وقال "أنا لا أخاف من أحد ولكن كل خوفي على المصريين ومن يحب الله والناس يبنى ويعمر ويصبر فمصر بحاجة إلى العمل ونكران الذات".

وأوضح أن موقع الرئاسة وضعه أمام مسئوليات جسام وأنه سيحاسب أمام الله على سلامة وأمن 90 مليون مصرى، وقال موجها حديثه للشعب "وأنتم أيضا ستحاسبون معي على ماذا فعلتم وأن كنتم أعنتونى وهل بذلتم الجهد لإعانتى فى مسئوليتى"، مستشهدا بقوله تعالى "اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنك على كل شئ قدير".

و أكد السيسي، أنه يولي اهتماما كبيرا لمحدودي الدخل، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار، وأضاف قائلا: لابد أن ننظر لمحدودي الدخل لأن الغني يستطيع أن يتدبر أمره".

