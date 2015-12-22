السجن 15 عاما لتايلاندي تهكم على كلبة الملك

الكلبة "تونجداين" بجوار الملك

حكم على مواطن تايلاندي يدعى "تاناكورن سيريابيونر"، والبالغ من العمر 27 عاما بالسجن لمدة خمسه عشر عاما لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبارات تهكم وسخرية، على الكلبة "تونجداين" وهى التابعة للملك بوميبول أدولايد.

عبارات السخرية التي نشرها تاناكورن عن الكلبة نالت هذه العبارات إعجاب 608 من متابعي الصفحة على الإنترنت، وقد اعتبرت هذه العبارات بمثابة إهانة شخصية للملك، علما بأن قانون الجرائم الخاصة بالملك لا يتضمن فقط الأسرة المالكة وإنما أيضا الحيوانات التابعة للأسرة.

وكان ملك تايلاند قد حصل على الكلبة في 1998 وخصص لها كتاب في 2002 يصف فيه أنها جزء من الذين يحصلون على محبته وحنانه فهي حيوان مهذب وجميل وتجلس دائما تحت قدميه.