الحكومة اللبنانية توافق على تصدير "النفايات" للخارج

أقرت الحكومة اللبنانية تصدير النفايات إلى الخارج وذلك بعد أزمة استمرت لأشهر سببها تكدس النفايات وعدم القدرة على التوافق لإيجاد حل للتخلص منها.

وشهدت جلسة للحكومة اللبنانية أمس الأثنين نقاشا مطولا لمناقشة خطة التصدير التي وضعت اثر المفاوضات الطويلة التي جرت مع الشركات التي قدمت عروضها لتصدير النفايات .

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن “حل تصدير النفايات مؤقت ومرحلي وانتقالي” أملا أن يتم تحقيق هذه الحل بأقل ضرر ممكن لأن الحل الجذري يجب أن يكون مستداما كما في كل دول العالم".

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه فان كلفة الطن الواحد من تصدير النفايات يجب ألا تتجاوز ال 125 دولارا فيما يبدأ العمل بترحيل النفايات منتصف يناير / كانون الثاني المقبل .

وشهدت لبنان خلال الأشهر الماضية أزمة سياسية واجتماعية وحراكا شعبيا احتجاجا على خلفية عدم التوافق على إيجاد حل لمشكلة تراكم النفايات .