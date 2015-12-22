احذر: النوم الزائد ربما يشعرك بالإرهاق

إذا قمت من النوم منتعشا: "انهض من السرير"

عند الاستيقاظ بعد أن تأخذ قسطا كافيا من النوم لمدة سبع أو ثمان ساعات، غالبا ما يرتكب كثير من الأشخاص خطأ بالتقلب على الفراش ببساطة والعودة إلى الأحلام السعيدة.

" لا يعود الجسم إلى النوم العميق مجددا " وبالتالي النوم الإضافي لا يجعل الشخص أكثر انتعاشا، بل على العكس. " الأمر أشبه بغفوة في الوقت الخطأ أو قيلولة طويلة أكثر من اللازم "، حسبما يرى إنجو فيتسه مدير المركز متعدد التخصصات لطب النوم في مستشفى شاريته ببرلين.

لذا بالنسبة للشخص الذي يستيقظ منتعشا بعد سبع أو ثمان ساعات من النوم ، يقول له فيتسه " انهض من السرير ! "

ويضيف إنه إذا كان نومك صحيا فلا بأس. هذا لا يعني أن النوم عشر ساعات يكون مفرطا وسوف يسبب بالضرورة إرهاق طوال اليوم، موضحا " بالطبع يجب أن تنام المدة التي يحتاجها جسمك ".