أوغلو: دعمنا للشعب الفلسطيني لا يمكن المزايدة عليه

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، أن دعم بلاده للشعب الفلسطيني لا يمكن المزايدة عليه، وتابع: "لن ننسى القدس وغزة وفلسطين ونمارس سـيـاسـتـنـا عـلـى أسـاس هـذه الأهـداف المقدسـة".

وأضاف خلال كلمته (الثلاثاء) أمام كتلته البرلمانية، أن تركيا هـي أول دولة في العالم أجبرت إسرائيل على الاعتذار عن قتلها مواطنيـن أتراك، لافتاً إلى أنه تجري مباحثات حاليا مع إسرائيل لإعادة العلاقات، لكنها لم تصل إلى الدرجة المطلوبة.

وأوضح "أوغلو" أن روســيــا الــتــي ترفض التدخل فــي شــؤونــهــا تــتـدخــل الآن فــي سوريا، لافتاً إلى أن الضربات الروسية تستهدف المعارضة السورية المعتدلة وهو ما يفرع البلد للنظام وتنظيم الدولة.

وأكد أنه لـن يـتـم إحلال السلام فـي سوريـا إلا بعد نزع الشرعية عن النظام وننتظر قرارا بذلك من الأمم المتحدة.

وقال "رئيس الوزراء التركي" إن بلاده سـتقدم التعويضات اللازمـة للمتضرريـن مـن حـريـق سوق أنقرة الأخير وسيتم ترميمه سريعاً".

وأضاف أن حـزب العدالة والتنمية نجح في الـعـبـور بـالـبـلاد من خطر الـفـراغ الـدسـتـوري والقانوني، كما نجح فـي تـقـلـيـل الـعـجـز فـي الاقـتـصـاد التركي، ولن يــســمــح بــحــدوث أي أزمــة فــي تركيا.

وقال "أوغلو" إن الـحـزب يـعـمـل مـن أجـل تـركيـا وشباب الـحـزب هـم صـمـام أمـانـه فـي المستقبل، مؤكداً الوفاء بتعهداته، موضحاً أن الأحزاب المعارضـة لـم تستجب لدعواته للحوار والتعاون.

وتابع: "بـعـض الأحـزاب الـمـعـارضـة لا تـمـتـلـك الأخـلاق الـسـيـاسـيــة الـمـسـؤولـة وبـعـضـهـم يـتعاون مـع الدول الأعداء لتشويـه صورة تركيا".