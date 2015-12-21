4 آلاف مريض في غزة بحاجة للسفر عبر معبر رفح

معبر رفح " أرشيف "

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين إن أربعة آلاف مريض من سكان القطاع بحاجة للسفر عبر معبر رفح مع مصر للعلاج في الخارج.



وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، خلال اعتصام نظمته قبالة معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة، أن أغلب هؤلاء المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.



وحث القدرة السلطات المصرية على سرعة فتح معبر رفح "من أجل تسهيل سفر سكان قطاع غزة خاصة الحالات المرضية في ظل تفاقم معاناتهم".



ولفت إلى أن إسرائيل "تفرض قيودا مشددة على سفر مرضى غزة ومرافقيهم عبر معبر (بيت حانون/إيرز) ما يجعل حاجتهم للسفر عبر معبر رفح ماسة وملحة".



وأشار إلى "أن استمرار أزمة إغلاق المعبر وتواصل الحصار الإسرائيلي للعام التاسع على التوالي على قطاع غزة انعكس على الواقع الصحي برمته وأدى إلى نقص حاد في الأدوية".



وكان المعبر عمل 25 يوما فقط للسفر في الاتجاهين منذ مطلع العام الجاري بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة التي تقول إن لديها نحو 23 ألف مسجل للسفر من الحالات الإنسانية.