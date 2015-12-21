"مفيش صاحب" و"أنت معلم" الأكثر بحثا على غوغل في مصر 2015

مشهد من أغنية "مفيش صاحب يتصاحب"

أظهرت بيانات محرك البحث الشهير غوغل الموضوعات الأكثر بحثا على الإنترنت في مصر خلال عام 2015 والتي تظهر تحولا في اهتمامات المصريين من موضوعات جادة خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 إلى موضوعات أقل أهمية.

وبينما احتلت المواضيع السياسية تسعة مراكز من بين الـمراكز العشرة للموضوعات الأكثر بحثًا عبر غوغل في 2013، ثم تقلصت حصتها إلى 4 مراكز فقط من أصل 10 في العام 2014، لتصل إلى موضوعين فقط، في العام 2015، وهما افتتاح قناة السويس الجديدة ووفاة النائب العام، هشام بركات.

وفي حين احتلت أغنية، بشرة خير، الداعية للمشاركة في انتخابات الرئاسة، صدارة الأغاني الأكثر استقطابا للبحث خلال 2014، حلت محلها هذا العام "مافيش صاحب يتصاحب" وهي من الأغاني الشعبية التي يطلق عليها "المهرجان".

وتغيب السيسي، تمامًا هذا العام عن مؤشرات البحث الأكثر استخداما على غوغل في حين أنه احتل المركز الثالث خلال عمليات البحث عن الأشخاص في 2014 وجاء البحث عن انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز بها، في الترتيب الأول للبحث عن نفس العام.

وكان الأكثر بحثًا عبر غوغل لعام 2015، في مصر، أغنية "مافيش صاحب يتصاحب"، في المركز الأول، تلاه البحث عن برنامج رامز واكل الجو، الذي عرض خلال رمضان الماضي، واحتلت أغنية أنت معلم، للمطرب المغربي، سعد لمجرد، الترتيب الثالث، وجاءت بعدها، عمليات البحث عن تنسيق الثانوية العامة في المركز الرابع، وجاءت في المركز الخامس عمليات البحث عن الفنانة، ميرنا المهندس، والتي وافتها المنية في 5 أغسطس/ أب 2015.

في المركز السادس، جاء المسلسل الهندي، من النظرة الثانية، أما فيديو كليب "سيب إيدي"، والذي صاحبته ضجة كبيرة فجاء في الترتيب السابع، وتلاه في المركز الثامن، فيلم، كابتن مصر، من بطولة محمد إمام. وفي المركز التاسع، جاءت عمليات البحث عن إشاعة العثور على "ثعبان ضخم بقناة السويس"، وفي الترتيب الأخير، كان البحث عن الفنان نور الشريف، والذي توفي في 11 أغسطس 2015.

افتتاح قناة السويس الجديدة، في 6 أغسطس 2015، جاء في الترتيب الأول، للبحث عن الأحداث عبر جوجل، تلته وفاة النائب العام، المستشار هشام بركات، في 29 يونيو، إثر انفجار استهدف موكبه، وجاءت مراسم دفن الفنانين فاتن حمامة ونور الشريف، في الترتيبين الثالث والرابع على التوالي، وجاء حادثة سقوط رافعة بناء في الحرم المكي، في الترتيب الخامس.

ذبح المصريين في ليبيا بيد تنظيم الدولة جاء في الترتيب السادس لعمليات البحث عن الأحداث الأكثر استخداما عبر غوغل، وجاء حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، في الترتيب السابع، يليه فرح أيتن عامر، في ليلة 23 يوليو 2015، في الترتيب الثامن، وجاء كسوف الشمس في 20 مارس في الترتيب التاسع، ومن بعده احتلت مناسبة عيد الأم الترتيب العاشر.

في البحث عن الشخصيات العامة من خلال جوجل، جاء في المراكز الأربعة الأولى على الترتيب، فاتن حمامة، عمر الشريف، نور الشريف، ميرنا المهندس، وجميعهم وافتهم المنية خلال العام 2015، وفي المركز الخامس جاءت ياسمين النرش، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار" والتي حكم عليها بـالسجن 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وفي المركز السادس جاءت، باريس هيلتون، ضيف برنامج رامزواكل الجو في رمضان.