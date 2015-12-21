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مخاوف بألمانيا بعد تصنيفها الخامس في الابتكار

21/12/2015
صورة لأحد المصانع التي تعمل بالروبورت بألمانيا

أظهرت دراسة أجرتها الرابطة الاتحادية للصناعة في ألمانيا أن  ألمانيا احتلت المركز الخامس في القائمة بعد سويسرا وسنغافورة وفنلندا وبلجيكا.

وعن ذلك، قال رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم التقنية كاجرمان،  اليوم الاثنين: "هناك داع للقلق من أننا سنتراجع إذا لم نصبح أكثر  ابتكارا… كان من المفترض أن تصبح ألمانيا من بين المراكز الثلاثة  الأولى في التقييم الشامل".

كما أعرب كارجمان عن قلقه من مستوى تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في  ألمانيا.
وذكر كارجمان أن 50% فقط من هذه الشركات تمتلك أقسامها الخاصة للبحث  العلمي والتطوير، موضحا أنه لهذا السبب لم تستفد هذه الشركات بشكل كامل  من برامج الإعانات المالية الحكومية في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة ترصد مستوى الابتكار في مجالات الاقتصاد  والعلوم والتعليم والدولة والمجتمع. 

 جدير بالذكر أن الدول العربية جمعاء تأتي في ذيل القائمة .

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