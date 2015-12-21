مخاوف بألمانيا بعد تصنيفها الخامس في الابتكار

صورة لأحد المصانع التي تعمل بالروبورت بألمانيا

أظهرت دراسة أجرتها الرابطة الاتحادية للصناعة في ألمانيا أن ألمانيا احتلت المركز الخامس في القائمة بعد سويسرا وسنغافورة وفنلندا وبلجيكا.



وعن ذلك، قال رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم التقنية كاجرمان، اليوم الاثنين: "هناك داع للقلق من أننا سنتراجع إذا لم نصبح أكثر ابتكارا… كان من المفترض أن تصبح ألمانيا من بين المراكز الثلاثة الأولى في التقييم الشامل".



كما أعرب كارجمان عن قلقه من مستوى تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا.

وذكر كارجمان أن 50% فقط من هذه الشركات تمتلك أقسامها الخاصة للبحث العلمي والتطوير، موضحا أنه لهذا السبب لم تستفد هذه الشركات بشكل كامل من برامج الإعانات المالية الحكومية في هذا المجال.



تجدر الإشارة إلى أن الدراسة ترصد مستوى الابتكار في مجالات الاقتصاد والعلوم والتعليم والدولة والمجتمع.



جدير بالذكر أن الدول العربية جمعاء تأتي في ذيل القائمة .