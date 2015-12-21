محققون روس: مستحيل تفريغ تسجيل الطائرة التي أسقطتها تركيا

طائرة روسية مقاتلة " ارشيف "

قال محققون في موسكو اليوم الاثنين إنهم لا يستطيعون الحصول على معلومات من الصندوق الأسود للطائرة الحربية الروسية التي أسقطتها تركيا الشهر الماضي نظرا لتضرره بشدة.

وكان الكرملين يأمل في أن تدعم البيانات الواردة في مسجل الطائرة نظريته بشأن حقيقة ما حدث.

وفتحت وزارة الدفاع الروسية علانية مسجل الطائرة الأسبوع الماضي أملا في أن تعزز محتوياته تأكيدات موسكو بأن الطائرة الحربية لم تدخل المجال الجوي التركي وأنها أسقطت عمدا.

وقال سيرجي بانيتوف نائب رئيس هيئة سلامة التحقيقات في القوات الجوية الروسية "اتضح أنه من المستحيل استرجاع المعلومات وقراءة بيانات التحليق…نتيجة أضرار داخلية "لمسجل الطائرة".

وقال بانيتوف إن 13 لوحة ذاكرة من أصل 16 لوحة لمسجل الطائرة تدمرت وإن اللوحات المتبقية لحقت بها أضرار.

وأضاف أن روسيا ستسعى الآن للحصول على مساعدة من متخصصين قائلا إن الأمر سيستغرق "وقتا طويلا" قبل إمكانية تحقيق انفراجه.

وكان إسقاط الطائرة الروسية من طراز سوخوي-24 بواسطة مقاتلات تركية في 24 نوفمبر أخطر مواجهة بين موسكو وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في الخمسين عاما الماضية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا "بطعن روسيا في الظهر" وأمر بتطبيق عقوبات اقتصادية على أنقرة ردا على إسقاط الطائرة.

وتقول تركيا إن الطائرة الحربية المشاركة ضمن قوة روسية تتمركز في سوريا دخلت مجالها الجوي وتجاهلت تحذيرات متكررة بالخروج. وتقول روسيا إن الطائرة لم تبرح سوريا ولم تمثل أي تهديد لتركيا.