لعشاق العيون .. كيف أصبحت "زرقاء"؟

معظمنا مغرم بالعيون الزرقاء والتي تغنى بها الفنانون والشعراء؛ لكن الغالبية لا يعلمون كيف تلونت عيون البشر بهذا اللون المحبوب والذي يعود في الحقيقة إلى طفرة جينية قديمة للغاية.

ففي دراسة لجامعة كوبنهاغن الدنماركية، أثبتت النتائج أن طفرةً جينيةً حدثت قبل 10 آلاف عام وتسببت في وجود العيون الزرقاء على هذا الكوكب، بحسب موقع Science Daily.

وقام الفريق بدراسة 155 شخصاً من ذوي العيون الزرقاء من عدة مناطق حول العالم، هي تركيا والأردن والهند ودول اسكندنافية، لاكتشاف هل يمتلكون نفس تسلسلات الحمض النووي في ذلك الجين.

واكتشف الباحثون أن تسلسلات الحمض النووي الخاصة بهم ليست مجرد متشابهة، بل متطابقة، ولا تعد طفرة تحول العيون البنية إلى زرقاء طفرةً سلبية؛ لكنها واحدة من طفرات أخرى كطفرات لون الشعر والنمش والصلع.

كما أنها لا ترفع أو تخفض فرص الإنسان في البقاء على قيد الحياة، بل تمثل مجرد تحول جسدي برز مع مرور الوقت، فالطبيعة تغير باستمرار الجينوم البشري، فكانت العيون الزرقاء مجرد تباين للمزيج الجيني للكروموسومات البشرية.

من جهته قال رئيس قسم الطب الخلوي والجزيئي في جامعة كوبنهاغن، هانز ايبرغ "في الأصل نحن نمتلك عيوناً بنية، لكن الطفرة الجينية أثرت على جين OCA2 الموجود في الكروموسومات، ما أوقف القدرة على إنتاج العيون البنية".

وفي حال إزالة جين OCA2 تماماً من الشفرة الجينية البشرية، فإن ذلك يتسبب في ظاهرة "المهق"، وهي ظاهرة موجودة الآن بنسبة 5 أشخاص بين كل 100 ألف.

وسواء كان الشخص عيونه بنية أو خضراء أو زرقاء، فإن هذا مرتبط بشكل مباشر بكمية الميلانين الموجودة في قزحة العين.

وبناءً على ما سبق، فإن ايبرغ ومساعدوه استنتجوا ارتباط جميع الأشخاص من ذوي العيون الزرقاء بنفس الجد البعيد.

يقول ايبرغ، "لقد ورثوا جميعاً نفس التغيرات الموجودة في نفس الأماكن داخل الحمض النووي الخاص بهم، لكن العكس صحيح فيما يخص ذوي العيون البنية، إذ أن لديهم تباينا فرديا في المنطقة التي يتحكم فيها حمضهم النووي بإنتاج الميلانين".

ووفقاً لدراسة صدرت في العام 2002، فإن 33.8% من السكان البيض المولودين في الولايات المتحدة بين عامي 1936 و1951 يمتلكون عيوناً زرقاء، ويقترب عدد أصحاب العيون الزرقاء حول العالم من 300 مليون شخص.