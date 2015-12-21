قتيل وعشرات الجرحى جراء صدم سيارة للمارة في "لاس فيغاس"

الحادث خلف قتيلا واحدا حتى الآن ـ رويترز

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص، وجرح أكثر من 37 آخرين عندما صدمت سيارة حشدا من المارة لسبب ما زال مجهولا في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية قرب الفندق الذي استضاف مسابقة اختيار ملكة جمال الكون.

وقالت شرطة لاس فيغاس على موقع تويتر للرسائل القصيرة إن عددا من الجرحى في حالة حرجة، موضحة أنه تم توقيف السائق.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإطفاء أن سبعة اشخاص ما زالوا في وضع حرج، ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا العمل حادثا او متعمدا. واكتفت الشرطة بالقول إن التحقيق جار.

وقالت دانيتا كوهين المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي إن من بين 14 ناجيا من الحادث الذي وقع في منطقة لاس فيغاس ستريب الشهيرة رجال وسيدات وطفل واحد، موضحة أن اثنين في حالة حرجة، بينما الباقون حالتهم خطيرة.

وأضافت أن العديد من المصابين يتحدثون الفرنسية، وأنهم طلبوا مترجمين وهو ما يرجح أنهم سائحون يزورون المنطقة التي تشتهر بأندية القمار والمنتجعات الفاخرة.