فيديو .. موقف مُحرج في حفل تكريم ملكة جمال الكون2015

تسبب خطأ ارتكبه الكوميدي الأمريكي الشهير ستيف هارفي خلال تقديم حفل مسابقة ملكة جمال الكون في تتويج ملكة جمال كولومبيا باللقب ثم تنازلها عن التاج إلى الفائزة الحقيقية وهي ملكة جمال الفلبين.

ومسابقة هذا العام هي الأولى التي تجري منذ أن أثير جدل حول المنافسة السنوية بعد أن أدلى دونالد ترامب الذي كان شريكا في ملكية المسابقة حينها والمرشح الرئاسي المحتمل في الولايات المتحدة بتصريحات تحط من قدر المهاجرين.

ونقلت شبكة فوكس التلفزيونية الواقعة التي شهدتها المسابقة الرابعة والستين لملكة جمال الكون على الهواء، وأعلن هارفي فيما بعد للجمهور أنه أخطأ.

وكانت الكولومبية باولينا فيجا ملكة جمال الكون لعام 2014 قد وضعت التاج بالفعل على رأس ملكة جمال كولومبيا أريادنا جوتيريز أريبالو (21 عاما) ثم طلب منها خلعه وتتويج ملكة جمال الفلبين بيا ألونزو (26 عاما). وحلت ملكة جمال الولايات المتحدة أوليفيا جوردان (27 عاما) في المركز الثالث.

ملكة جمال الفلبين استفادت من الخطأ وقالت بعد الواقعة في حوار مع ملكة جمال الولايات المتحدة "إنها لحظة تتويج غير تقليدية للغاية.. تشبه عام 2015 كثيرا."

وهذه أول مرة تفوز ملكة جمال الفلبين باللقب منذ أكثر من 40 عاما.