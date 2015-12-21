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فيديو .. سوق للمزارعين في البحرين يجذب 27 ألف زائر

21/12/2015

يجذب سوق المزارعين البحرينيين ألوف الزوار الذين يحرصون على شراء خضروات ومحاصيل من إنتاج أكثر من 35 مزارعا في أنحاء مملكة البحرين.

يهدف السوق الى الترويج للمنتجات الزراعية المحلية وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة البحريني، ويأمل السوق أيضا في زيادة الفرص التجارية للمزارعين البحرينيين.

ويقول منظمون إن أصناف الطعام الجديدة وزيادة الوعي بشأن الأكل الصحي تشجع الزوار على التوافد على السوق.

وتشارك عدة مطاعم شعبية في المنطقة بالسوق مؤملة أن تجذب ضيوفا عالميين للأصناف والأطباق المحلية، ويُنظم السوق صباح كل يوم سبت ويستمر حتى الظهر في حديقة البديع الزراعية غربي العاصمة المنامة ويسعد بالتواجد فيه كل أفراد العائلة.

وقالت أماني أبو ادريس المدير التنفيذي للسوق إن أكثر من 27 ألف شخص من مختلف الجنسيات زاروا السوق حتى الآن.

وتحظى خضروات مثل الخس والملفوف (الكرنب) واللفت والفجل بالشعبية الأكثر في السوق فيما يبدو.

ويتسنى لزوار السوق رؤية حيوانات الحقل في مزرعة صغيرة بالسوق كما يمكنهم الاستمتاع بعروض موسيقى شعبية به أيضا، وتأمل البحرين أن يستمر السوق كل يوم سبت حتى نهاية أبريل نيسان 2016.

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