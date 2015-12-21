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فيديو .. حملة في لبنان ضد زواج القاصرات

21/12/2015

أطلقت جمعية كفى الأهلية في لبنان حملة لزيادة الوعي لوقف زواج القاصرات في لبنان.

ويقول نشطاء إن لبنان لا يزال أمامه الكثير من أجل مكافحة زواج القاصرات والعنف المنزلي.

ولنشر الوعي بشأن زواج القاصرات أطلقت كفى حملة مدعومة بلقطات فيديو جعلت شعارها "الأحوال الشخصية ناشزة. قانون سنة جدّي. ما في يكون جّدي."

وفي لقطات الفيديو صورت كفى فتاة قاصر بفستان زفاف تُصور على كورنيش بيروت وإلى جوارها رجل مُسن يتصرف كعريسها. وصورت الجمعية عندئذ ردود فعل المارة في الشارع.

وتواصلت لبنانية طلبت أن يُشار لها باسم ريم مع جمعية كفى منذ بضع سنوات بعد أن تحول زواجها المبكر إلى عنف منزلي ومأساة. وكانت ريم التي في الثلاثينات حاليا قد تزوجت من رجل رأته يوم تزوجته فقط وعمرها 15 عاما.

 وأكدت ريم -التي لم ترغب في أن يعرفها أو يعرف أحد ابنتيها- أن للزواج المبكر عواقب وخيمة.

وأوضحت ريم -وابنتاها في أوائل العشرينات حاليا- أنها لن تفرض على أي منهما زوجا في أي سن وقالت إنها ستشجع كل منهما على أخذ كل الوقت الذي تحتاجه للتفكير من أجل تحديد شريك حياتها.

 وأقر البرلمان اللبناني العام الماضي قانونا يهدف للحد من العنف المنزلي لكن نشطاء قالوا إنه خُفف كثيرا لدرجة أنه لن يوفر سوى حماية محدودة للنساء.

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