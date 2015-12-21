فيديو .. أول مسابقة جَمال في العراق منذ أكثر من 40 عاما

فازت ابنة العشرين ربيعا شيماء قاسم بلقب ملكة جمال العراق 2015 أمس الأول السبت في أول مسابقة جمال بالعراق مُعترف بها دوليا خلال أكثر من 40 عاما..

أُقيمت الجولة النهائية من المسابقة في فندق ببغداد وتنافست فيها ثماني متسابقات ارتدين أثواب سهرة. وكانت هذه الجولة بمثابة الجزء الوحيد من المسابقة الذي سُمح لممثلي وسائل الإعلام بحضوره.

وقال منظمو المسابقة إنهم واجهوا تحديات كبيرة وتهديدات من "متشددين" وزعماء قبليين محافظين يقولون إن هذه المسابقات تخالف صحيح الدين وتهدد الأخلاق العامة للمجتمع.

وتأجلت الجولة النهائية من المسابقة -والتي كانت مقررة أول أكتوبر تشرين الأول- إلى ديسمبر كانون الأول بعد تهديدات من زعماء قبائل رفضوا مشاركة فتيات من عائلاتهن في المسابقة.

وقال منظمون إن فتاتين اثنتين على الأقل انسحبتا من المسابقة بعد تلقيهما تهديدات بالقتل وألغى المنظمون ارتداء المتسابقات لباس البحر.

وعلى الرغم من ذلك أصر منظمو المسابقة مدعومين من مواطنين عراقيين عاديين على تنظيم المسابقة التي يرون أنها خطوة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها في مجتمع لا يزال يعاني من انقسام وقلاقل بعد 12 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة له للإطاحة بصدام حسين.

وحاول منظمو المسابقة التهدئة وتخفيف الشروط الخاصة بالمسابقة بما لا يثير غضب معارضي إقامتها أو يخالف المحرمات في المنطقة. فاستبدلوا لباس البحر بملابس أكثر حشمة.

وكانت أول وآخر مرة يشارك فيها العراق في مسابقة عالمية كبرى للجمال في عام 1972 عندما مثلته وجدان برهان الديب في مسابقة ملكة جمال الكون.