عددياً.. الرجال أكثر من النساء "عالمياً"

دائماً ما يتساءل الكثيرون عن نسبة الذكور والإناث حول العالم، والجميع يعتقد بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال ب3 أو 4 أضعاف لمعتقدات دينية واجتماعية ونظراً للحروب التي تستهلك الرجال أكثر من النساء.

لكن قد يُصدم الجميع بنتيجة تخالف كل التوقعات حيث إن عدد الرجال فعلياً يفوق عدد النساء بكثير. كما أن معدل ولادات الذكور "عالمياً" يفوق ولادات الإناث !

وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أنَّ عدد الرجال يفوق النساء بنسبة 62 %، وتمثِّل النساء 54% من نسبة السكان فوق سن الـ 60.

وذكر التقرير أن النساء حول العالم أصبحن يعشن فترة أطول وصرن أكثر استقلالاً وتمتعاً بفرص تعليمية أكبر، مقارنة بالعقدين الماضيين، ولكن يبقى ملايين منهنَّ أميات وضحايا العنف المنزلي.

ولفت التقرير إلى أنَّ النساء بتنَ يتزوجنَ بمتوسط سن الـ 25، وهذا انعكاسٌ لزيادة مستويات التعليم، والاستقلال الاقتصادي.

وكشف تقرير هيئة الأمم المتحدة حول تعداد السكان في عام 2014، أنَّ عدد الرجال على الكرة الأرضيَّة يفوق عدد النساء بنحو 85 مليون رجل، ورغم أنَّ كل يوم يولد عددٌ أقل من الذكور عن الإناث بمعدل "105 إلى 100" إلا أن مقاومة الموت بالنسبة للذكور في كل مرحلة عمريَّة يعوض هذا الفرق.

وإذا خصصنا الحديث عن الوطن العربي فنجد أن نسبة الرجال إلى النساء تتغير من دولة إلى أخرى طبقًا لظروف اجتماعية معينة، وبدراسة سكان الدول العربية طبقًا للجنس ظهرت الكثير من الأمور الغريبة في 2014.

فالمجتمعات الخليجية ذكورية بطبعها يزداد فيها عدد الرجال عن عدد النساء بشكل واضح، وفي قائمة أكثر دول العالم التي يزداد فيها عدد الرجال عن النساء نجد أن هناك 6 دول خليجية تتصدر المراكز الستة الأولى.

وبحسب إحصاءات أُجريت في 2014 وتداولتها الصحف، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث زيادة نسبة الذكور عن الإناث تتعدى الضعف، تلتها دولة قطر حيث تبلغ هذه النسبة رجلين لكل امرأة، ثم الكويت، تلتها البحرين، ثم عمان، وأخيراً المملكة العربية السعودية 1.18 رجل لكل امرأة.

في المقابل نجد النساء أكثر من الرجال في 4 دول عربية فقط، وتأتي جيبوتي في المركز الثالث عالمياً من حيث زيادة عدد الإناث عن عدد الذكور، ثم موريتانيا تأتي في المركز الـ18 عالمياً، ثم لبنان في المركز الـ76، وأخيراً جزر القمر في المركز 91 عالمياً.

وتتعادل باقي الدول العربية تقريباً بين أعداد النساء والرجال حيث تتراوح ما بين 0,99 إلى 1,1 رجلاً مقابل كل امرأة، وذلك وفقاً لإحصائيات 2014.