شركة أدوية تغير اسمها بسبب "تنظيم الدولة"

شركة (ايزيس فارماسيوتيكالز)

بعد مداولات استمرت على مدار العام الحالي، أعلنت شركة (ايزيس فارماسيوتيكالز) للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية تغيير اسمها لتجنب التباسه باسم تنظيم الدولة الإسلامية الذي يكتب اختصارا باللغة الإنجليزية (ISIS).



وقالت الشركة إنه بدءًا من غد الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري سيصبح اسم الشركة (أيونيس فارماسيوتيكالز إنك) كما عدلت من اسمها في سوق الأوراق المالية تبعا لذلك.



وقالت ساره بويس مديرة الشؤون التجارية بالشركة لرويترز "إنها مناقشة ظلت تدور معظم فترات العام".

وأضافت "عندما تتحدث عن الشركة فإنك تريد من الناس أن يتبادر إلى أذهانهم على الفور الجهد الضخم المبذول لتوفير عقاقير التكنولوجيا الحيوية للمرضى، وليس هذا الاسم المشؤوم".



وتراجعت أسهم الشركة التي تتخذ من كارلسباد بكاليفورنيا مقرا لها بنسبة 4% في اليوم الأول من التعاملات في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها باريس والتي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.



وتحتفظ شركة الأدوية – التي اتخذت اسمها من ايزيس ربة الكون والقمر والأمومة لدي قدماء المصريين- باسمها السابق منذ نحو ربع قرن.



ويبلغ حجم أعمال الشركة 7 مليارات دولار وتنتج عقاقير لعلاج الكوليسترول والسرطان والقلب وأمراض الدم.