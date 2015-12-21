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شاهد: انهيار طيني يبتلع 33 منزلا وعشرات الأشخاص بالصين

21/12/2015

فُقد 91 شخصا على الأقل جراء انهيار طيني وتل ضخم من مخلفات البناء في متنزه صناعي بجنوب الصين مما أدى الى دفن 33 منزلا في أحدث كارثة صناعية تشهدها البلاد.

وأمر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ باجراء تحقيق رسمي في الكارثة التي وقعت في مدينة شنتشن بجنوب البلاد، وجاءت بعد أربعة أشهر من وقوع انفجارات كيماوية ضخمة في ميناء تيانغين بشمال البلاد أدت لقتل أكثر من 160 شخصا.

وحطم الانهيار الأرضي مبانٍ متعددة الطوابق في متنزه هنغتايو الصناعي في شمال غرب المدينة وأدى ارتطام بعضها ببعض الى تصاعد الأتربة الى عنان السماء.

وقال المزارع بينغ جين شين إن الطين كان يتدفق "كالأمواج الهائلة"، وأخذ السكان يفرون من أمامه.

ونقلت شينخوا عن ليو تشينغ شينغ نائب رئيس بلدية شنتشن قوله للصحفيين إن الطين غطى منطقة مساحتها 380 ألف كيلومتر مربع وبلغ عمقه في بعض المناطق عشرة أمتار.

وألقت وزارة الأراضي المسؤولية على تل من مخلفات البناء في المنطقة.

وقالت شينخوا إن مئات من رجال الإنقاذ بحثوا بين الأنقاض عن أي ناجين. وكان 14 مصنعا و13 مبنى منخفض الارتفاع، وثلاثة مهاجع من بين المباني التي سُويت بالأرض.

وقال التلفزيون الرسمي إن من بين المفقودين البالغ عددهم 91 شخصا: 59 رجلا، و32 امرأة. وكان قد أُعلن في وقت سابق أن عدد المفقودين 59.

وأدى تكرار وقوع حوادث صناعية في الصين إلى إثارة تساؤلات بشأن معايير السلامة بعد 30 عاما من النمو الاقتصادي.

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