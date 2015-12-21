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شاهد .. إسرائيل تهدد بهدم "حضانة" أطفال بغور الأردن

21/12/2015

أكد طلاب ومعلمون فلسطينيون في مدرسة بغور الأردن بالضفة الغربية أنهم سيواصلون تعليم التلاميذ الصغار فيها حتى لو نفذت إسرائيل تهديدها بهدم مبنى لرياض الأطفال (حضانة) بمدرسة بدو الكعابنة الأساسية المختلطة.

وتقول سلطات الاحتلال إن فصل رياض الأطفال الفلسطيني الوحيد للبدو في غور الأردن بُني بشكل مخالف للقانون وبدون تصريح، وبُني فصل الحضانة العام الماضي بتمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع ويتعلم فيه 12 طفلا.

ويبلغ عدد تلاميذ مدرسة بدو الكعابنة المشتركة 63 تلميذا. وبدأت المدرسة على شكل سلسلة كرفانات في عام 1968.

وقال منسق الحكومة الإسرائيلية للأنشطة في الأراضي الفلسطينية لرويترز في رد مكتوب "المبنى المذكور شُيد بشكل غير قانوني وبدون تصريح من السلطات المختصة."

وقال وزير التعليم الفلسطيني صبري صيدم إن التهديد الإسرائيلي منع الأطفال من أن يعيشوا حياة طبيعية، وتتلقى المدرسة أوامر تهديد من إسرائيل منذ عام 2010.

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