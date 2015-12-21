روبوت لتوصيل الطلبات للمنازل قريبا في لندن

روبوت يتولى تسليم الطلبات – أرشيف

قريبا ستتولى أعداد كبيرة من الروبوتات الصغيرة والطائرات بلا طيار توصيل الطلبات للمنازل، لتصبح من المشاهد المألوفة في الشوارع والطرقات، وذلك في إطار تطوير أنشطة نقل السلع والبضائع للمستهلكين من المتاجر وغيرها.

ففي العاصمة البريطانية لندن ، تجري شركة جديدة اختبارات على روبوتات ذاتية الحركة تتميز بصغر الحجم، والأمان وبأنها عملية ولا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون.

وقال المدير التنفيذي للشركة ، إنه عندما يقوم العميل بتسجيل طلباته إلكترونيا، وبدلا من استقبال مندوب توصيل الطلبات على باب المنزل فسيتولى روبوت هذه المهمة.

وبوسع هذه الروبوتات الانتهاء من مهمتها في نقل كيسين للتسوق للمستهلك المحلي من المتجر ومنفذ التجزئة في غضون من 5 إلى 30 دقيقة ، فيما أكد المدير التنفيذي أنه يجري حاليا تصميم روبوتات للمسافات البعيدة.

وبوسع المستهلك متابعة رحلة الروبوت من خلال الهواتف الذكية ولدى وصول الروبوت إلى العنوان المطلوب يتولى المستهلك استخدام كلمة سر على هاتفه لفتح وحدة التخزين بالروبوت والتقاط طلباته.

وجرت تجربة عملية للروبوت في منطقة جرينتش بلندن قرب الموقع التجريبي للمشروع ، حيث عمت الدهشة المارة وهم يتابعون الروبوت.

وزود الروبوت بجهاز من البرمجيات للتوجيه وتفادي العقبات فيما أشارت الشركة إلى أن الروبوتات ستخفض وقت التسليم بدرجة كبيرة، كما ستخفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 10 الى 15 في المئة للطلبية الواحدة .

وزود الروبوت أيضا بخاصية جهاز تحديد المواقع إلى جانب آليات للتأمين منها تسع كاميرات ومكبرات صوت متصلة بالإنترنت لتمنع سرقة محتوياته وتجعل اللص لا يفكر قط في محاولة السرقة.

ويفكر الباحثون في تشغيل سلسلة من الطائرات التجريبية بلا طيار لإنجاز نفس مهمة توصيل الطلبات.