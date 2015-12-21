دراسة : الأصدقاء المخلصون يطيلون العمر

(gadeget) صديق مخلص يعني عمراً أطول

وجود الأصدقاء يطيل الحياة. هذا ما أثبته علماء في جامعة يونا وكارولينا الجديدة وجود علاقة بين حياة الإنسان الاجتماعية و طول عمره.

وذكر موقع (gadeget) الطبي أن الإنسان المحاط بعدد كبير من الأصدقاء المخلصين يعيش أكثر، فهذا دليل على نشاطه الاجتماعي وحياته العاطفية الكثيفة.

وقال بيرت أوتشينو "أحد رؤساء الفريق الباحثين في هذا الموضوع": "التعامل مع الأصدقاء الأوفياء يكسِب المرء ارتياحا معنويا ويحسن مزاجه ويشعره بالراحة، ما يؤثر بدوره على حالته النفسية والبدنية"؛ إلا أنه لم تصدر إلي الآن أي دراسات خطية منشورة حول هذا الموضوع.

وبحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين لديهم أصدقاء مخلصين مقربين يقفوا بجانبهم وقت الشدة ويساعدوهم وقت الضيق؛ فمن المرجح أن يصلوا إلى سن الشيخوخة المتقدمة وهم يعيشون حياة أفضل، وأثبتت صحة العلاقة بين الرفق وحسن الخلق وطول العمر.