البث الحي
منوعات

دراسة : الأصدقاء المخلصون يطيلون العمر

21/12/2015
(gadeget) صديق مخلص يعني عمراً أطول

وجود الأصدقاء يطيل الحياة. هذا ما أثبته علماء في جامعة يونا وكارولينا الجديدة وجود علاقة بين حياة الإنسان الاجتماعية و طول عمره.

وذكر موقع (gadeget) الطبي أن الإنسان المحاط بعدد كبير من الأصدقاء المخلصين يعيش أكثر، فهذا دليل على نشاطه الاجتماعي وحياته العاطفية الكثيفة.

وقال بيرت أوتشينو "أحد رؤساء الفريق الباحثين في هذا الموضوع": "التعامل مع الأصدقاء الأوفياء يكسِب المرء ارتياحا معنويا ويحسن مزاجه ويشعره بالراحة، ما يؤثر بدوره على حالته النفسية والبدنية"؛ إلا أنه لم تصدر إلي الآن أي دراسات خطية منشورة حول هذا الموضوع.

وبحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين لديهم أصدقاء مخلصين مقربين يقفوا بجانبهم وقت الشدة ويساعدوهم وقت الضيق؛ فمن المرجح أن يصلوا إلى سن الشيخوخة المتقدمة وهم يعيشون حياة أفضل، وأثبتت صحة العلاقة بين الرفق وحسن الخلق وطول العمر.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)