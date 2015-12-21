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تونس: تفكيك خلية تجنيد الفتيات لتزويجهن من "إرهابيين"

21/12/2015

الأمن التونسي يفكك خلية لتجنيد الفتيات

قالت وزارة الداخلية التونسية (الاثنين) إنها اعتقلت أربعة أشخاص خلال عملية تفكيك "خلية متطرفة" متخصصة في تجنيد النساء لحساب تنظيمات جهادية بحيث يتم "تزويجهن" لـمن وصفتهم الوزارة بـ "الإرهابيين".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن الخلية "كانت تجند شبابا، وخصوصا فتيات، بهدف إرسالهن إلى مناطق النزاع وتزويجهن من عناصر "إرهابية" هناك".

كانت وزيرة المرأة سميرة مرعي  قالت إن ثمة نحو ستة آلاف تونسي في صفوف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا ، وبينهم نحو  700 تونسية.

وفي 19 سبتمبر / ايلول 2013 قال  وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو أن فتيات تونسيات سافرن الى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح" عدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري من دون تحديد عددهن.

 

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