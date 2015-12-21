توشيبا العالمية تسرّح نحو 7 آلاف موظف

شركة توشيبا

قالت شركة توشيبا اليوم الاثنين إنها ستلغي نحو سبعة آلاف وظيفة في قطاع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بعد فضيحة محاسبية شملت مبلغ 1.3 مليار دولار في إطار خطة إعادة هيكلة تتحول من خلالها للتركيز على قطاعي الرقائق والطاقة النووية.



وذكرت الشركة أنها ستبيع وحدة إنتاج أجهزة التلفزيون في إندونيسيا وأن إجمالي عدد الوظائف المقرر إلغاؤها في جميع وحدات الشركة قد يتجاوز عشرة آلاف ويشمل موظفين جرى الإعلان عن تسريحهم من قبل وطالبي التقاعد المبكر عن العمل طواعية.



وبسبب تكلفة إعادة الهيكلة والتي تشمل بيع وحدة أجهزة التلفزيون في إندونيسيا تتوقع توشيبا خسائر صافية تقارب 4.53 مليارات دولار في السنة المالية التي تنتهي في مارس.