بلاتر رافضاً قرار الفيفا: "أشعر بالخيانة"

رفض جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرار لجنة القيم بالفيفا بإيقافه 8 سنوات وتغريمه 50 ألف فرنك سويسري، مؤكداً أنه لم يتحصل على أية أموال دون وجه حق.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي (الاثنين)، أن اللجنة لم تستند إلى أي دليل في قرارها، وتابع: "أشعر بالخيانة من الفيفا لأن لجنـة القيم كان عليهـا إثبات التهـم ضدي.. وهذا لم يحدث".

وأوضح بلاتر أنه سيقوم بالطعن على قرار اللجنة أمام الـمـحكمـة الرياضية والقضاء السويسري، مُعتذراً لرياضة كرة القدم قائلاً: "أشعر بمهانة من الطريقة غير الإنسانية التي أعامل بها كرئيس سابق للفيفا".

وعن ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم، أكد "بلاتر" أن ما تحصل عليه بلاتيني من أموال تم بشكل قانوني نظير عمل قام به، كما أن حصول بلاتيني على المليوني دولار تم وفق القانون السويسري.

وتابع: "لـجـنــة الـقـيــم بالفيفا أنـكـرت الاتــفــاق "غير المكتوب" الــذي أبــرمــتــه مــع بلاتيني، ولم أفكر مطلقاً باتخاذ قرارات ضد بلاتيني فكلانا في موقف واحد".

وأضاف "بلاتر" أنه جرت محاولات سابقة للإطاحة به من رئاسة الفيفا، مشيراً إلى أنه سيكون رئيساً لاجتماع كونغرس الفيفا المقبل.

ولفت إلى أنه مُنع من الذهاب إلى مبنى الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الرغم من أنه خدم في الاتحاد طوال 41 عاماً بكل إخلاص.

وكانت لجنة القيم في الفيفا قد قررت إيقاف بلاتر وبلاتيني 8 سنوات لاتهامهما بالفساد، وتغريم بلاتر 50 اف فرانك سويسري، وبلاتيني 80 ألفاً.