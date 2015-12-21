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بالصور: مسلم بريطاني يطوف أوربا لإطعام اللاجئين

21/12/2015
 
غفور حسين " MAILONLINE "

"غفور حسين" بريطاني مسلم، يبلغ من العمر 45 سنة،  اشترى حافلة من طابقين، وحولها لمطبخ متنقل، وسيسافر لصربيا و مقدونبا ليطعم آلاف اللاجئين هناك مجاناً لتدفئتهم من البرد، ويأمل في إطعام نحو 15 ألف لاجئ خلال 4 أسابيع.

"حسين" ينوي التنّقل بين الدول التي تأوي اللاجئين  مثل صربيا و مقدونيا يساعده فريق من المتطوعين بينهم أطباء.

 ويقول حسين إن هذه ليست المرة الأولى له فقبل نحو شهر قدّم عربة مليئة بالغذاء للاجئين في النمسا وسلوفينيا وكرواتيا .

جدير بالذكر أن هناك أكثر من نصف مليون شخص دخلوا أوربا هذا العام – الأغلبية عن طريق البحر، ومعظمهم سوريون وعراقيون، ولا يزال عدد كبير منهم دون مأوى أو مصدر للرزق.

 

 

 

 

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