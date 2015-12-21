بالصور: مسلم بريطاني يطوف أوربا لإطعام اللاجئين

غفور حسين " MAILONLINE "

"غفور حسين" بريطاني مسلم، يبلغ من العمر 45 سنة، اشترى حافلة من طابقين، وحولها لمطبخ متنقل، وسيسافر لصربيا و مقدونبا ليطعم آلاف اللاجئين هناك مجاناً لتدفئتهم من البرد، ويأمل في إطعام نحو 15 ألف لاجئ خلال 4 أسابيع.



"حسين" ينوي التنّقل بين الدول التي تأوي اللاجئين مثل صربيا و مقدونيا يساعده فريق من المتطوعين بينهم أطباء.

ويقول حسين إن هذه ليست المرة الأولى له فقبل نحو شهر قدّم عربة مليئة بالغذاء للاجئين في النمسا وسلوفينيا وكرواتيا .



جدير بالذكر أن هناك أكثر من نصف مليون شخص دخلوا أوربا هذا العام – الأغلبية عن طريق البحر، ومعظمهم سوريون وعراقيون، ولا يزال عدد كبير منهم دون مأوى أو مصدر للرزق.