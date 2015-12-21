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النمسا لا تستطيع استقبال أكثر من مائة ألف لاجئ سنويا

21/12/2015

بعض اللاجئين واجهوا ظروف صعبة في رحلاتهم – الجزيرة

قال مستشار النمسا إن بلاده لن تتمكن من استقبال أكثر من مائة ألف لاجئ في العام، داعياً إلى ضرورة الإسراع في ترحيل اللاجئين الذين لا يحق لهم البقاء.

 ودخل مئات الآلاف النمسا من البلقان في رحلتهم إلى شمال غرب أوروبا منذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، وكان عدد كبير منهم من الفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وأفغانستان ومناطق أخرى.

وسافر غالبية هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا لكن النمسا تتوقع تلقي نحو 95 ألف طلب لجوء هذا العام وهو ما يزيد عن واحد في المائة من عدد السكان مقارنة بما بلغ 28 ألفاً في عام 2014 تم قبول ثمانية وثلاثين في المائة منهم.
وقال ميترلينر من حزب الشعب المحافظ المشارك في الحكومة الائتلافية لراديو (أو.آر.إف) عن تقديراته للأعداد "ما يتراوح بين 90 و100 ألف أكثر من هذا سيكون مستحيلاً".

ونقل عن مستشار النمسا فيرنر فايمان المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبنى موقفاً أكثر تعاطفاً في المسألة مقارنة بالمحافظين قوله أن على النمسا أن تسرع في ترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم طلب اللجوء.

 وأكد فايمان أنه يتم تنسيق القرارات السياسية مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي تعهدت "بخفض أعداد اللاجئين بشكل ملحوظ" تفاديا للانتقادات التي يوجهها لها معارضوها.

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