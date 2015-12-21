الفيفا يوقف بلاتر وبلاتيني ثماني سنوات بسبب الفساد

عاقبت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيب بلاتر رئيس (فيفا) المستقيل، وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم بالإيقاف لمدة ثماني سنوات.

وقالت لجنة القيم إنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف فرانك سويسري على بلاتر، و80 ألف فرانك سويسري على بلاتيني قائد منتخب فرنسا السابق.

وسبق أن عٌوقب بلاتر وبلاتيني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالإيقاف لمدة 90 يوما بينما جرت تحقيقات في مدفوعات بقيمة مليوني فرانك سويسري (2.02 مليون دولار) من الفيفا إلى بلاتيني في 2011. ونفى الرجلان حينها ارتكاب أي خطأ.