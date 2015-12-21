البث الحي
منوعات

الفيفا يوقف بلاتر وبلاتيني ثماني سنوات بسبب الفساد

21/12/2015

عاقبت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيب بلاتر رئيس (فيفا) المستقيل، وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم بالإيقاف لمدة ثماني سنوات.

وقالت لجنة القيم إنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف فرانك سويسري على بلاتر، و80 ألف فرانك سويسري على بلاتيني قائد منتخب فرنسا السابق.

وسبق أن عٌوقب بلاتر وبلاتيني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالإيقاف لمدة 90 يوما بينما جرت تحقيقات في مدفوعات بقيمة مليوني فرانك سويسري (2.02 مليون دولار) من الفيفا إلى بلاتيني في 2011. ونفى الرجلان حينها ارتكاب أي خطأ.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)