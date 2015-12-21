"العدالة والتنمية" لا تطبيع مع إسرائيل حتى رفع الحصار عن غزة

عمر جليك

أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قبل أن تعتذر الأخيرة عن اعتدائها على سفينة "مرمرة" التركية، وترفع الحصار عن قطاع غزة.



جاء ذلك على لسان عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب، بثته وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وقال جليك وهو أيضا الناطق باسم الحزب، إنه لم يتم توقيع أي اتفاق تركي – إسرائيلي حتى الآن، على عكس ما تناقلت وسائل إعلام مختلفة، وإنما هناك مسودة يتباحث الطرفان حولها فقط، موضحا أن شروط تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل تتضمن اعتذار الحكومة الإسرائيلية عن حادثة مرمرة، وتقديم تعويضات لعائلات الشهداء الذين قضوا في السفينة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.



وأضاف جليك أن "إسرائيل وافقت على الاعتذار، لكن الشرطين الأخيرين لم يتحققا بعد، لذا فإن التطبيع لن يسير بالشكل الصحيح، ما لم تتحقق شروطنا"، موضحًا أن المفاوضات ما تزال مستمرة مع الجانب الإسرائيلي.



يذكر أن قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة " مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة، بهدف كسر الحصار عنها منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.