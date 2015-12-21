"الدفء للمساجين" حملة تضامنية مع المعتقلين في مصر

" الدفء للمساجين" حملة للتضامن مع معتقلي مصر

أطلق نشطاء مصريون حملة تضامنية مع المعتقلين تحت اسم "الدفء للمساجين"، تطالب بحقوق كافة السجناء في الحصول على ملابس شتوية وأغطية حفاظاً على صحتهم في فصل الشتاء، بغضّ النظر عن الدين أو الانتماء السياسي، أو طبيعة القضايا التي دخلوا بسببها السجن، سياسية كانت أو جنائية.

ودعت الحملة المصريين للتضامن مع المعتقلين وحضور الوقفة التضامنية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان "يتم خلالها تسليم الأمين العام للمجلس مطالب السجناء وأهلهم، وذلك يوم السبت الموافق 9 يناير 2016 " ويتزامن مع التظاهر أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان تظاهرات للمصريين بالخارج أمام سفارات مصر في عدة بلدان تطالب بحقوق السجناء.

الحملة أكدت أن مصر تعاني من موجات برد قاسية أثناء فصل الشتاء، ما ينعكس على صحة السجناء الذين يعيشون وسط بيئة سيئة تُعرّض حياتهم للخطر ، وأكد مطلقو الحملة أن مبادرتهم حقوقية إنسانية، غير تابعة لأية تيارات أو حركات أو أحزاب أو جماعات سياسية أو دينية.

وتضم معتقلات مصر أطفالاً وشباباً وشيوخا من الرجال والنساء، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة تُهدد سلامتهم داخل السجون ، الحملة كشفت أن أهالي السجناء ومحاميهم حاولوا بالأشكال الرسمية وغير الرسمية إدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة والأدوية للمسجونين، إلا أن تعنّت إدارات السجون خاصة في سجون منطقة طرة، بالإضافة إلى منطقة سجون برج العرب ووادي النطرون أفشل محاولاتهم.