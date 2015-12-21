التلفزيون العراقي: مهاجمة "الرمادي" خلال ساعات

القوات العراقية تستعد لاقتحام الرمادي – أرشيف

قال التلفزيون الرسمي العراقي نقلا عن رئيس أركان الجيش إن القوات المسلحة العراقية ستبدأ في الساعات المقبلة عملية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي من عناصر تنظيم الدولة.

وقد علق عشرات الألاف من المدنيين وسط تقاطع النيران في المدينة بعد أن أنذرتهم القوات الحكومية للخروج قبيل هجوم شامل، بينما يمنعهم تنظيم الدولة من ذلك، بحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وأكدت الوزارة أن تنظيم الدولة يمنع العائلات في مدينة الرمادي، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري اليوم الاثنين إن ثمة عائلات استطاعت الفرار "من عصابات تنظيم الدولة، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية من داخل المدينة تفيد بأن من وصفهم بالمتشددين يعتزمون استخدام العائلات دروعا بشرية.

وكانت مصادر في قيادات عمليات الأنبار قالت إن طائرات الجيش ألقت أمس الأحد منشورات على كثير من أحياء مدينة الرمادي، تطالب السكان المحاصرين داخلها بالخروج خلال مدة أقصاها 72 ساعة.