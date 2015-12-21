الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر

الاتحاد الأوروبي

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية يوليو العام القادم بعد انتهاء وقت الاعتراض على القرار دون أن تطعن أي دولة على القرار.



هذا و قد بدأ تطبيق العقوبات في البداية لمدة عام يوم 31 يوليو 2014 في أعقاب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وسعت فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب ولإنهاء الحرب في سوريا.

وقالت دول أخرى إن من غير الممكن حدوث تقارب مع روسيا ما لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.



وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت اليوم الاثنين إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا.