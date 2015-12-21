البث الحي
منوعات

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر

21/12/2015
 
الاتحاد الأوروبي

مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية يوليو  العام القادم بعد انتهاء وقت الاعتراض على القرار دون أن تطعن أي دولة على القرار.
 
 هذا و قد بدأ تطبيق العقوبات في البداية لمدة عام يوم 31 يوليو   2014 في أعقاب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وسعت فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب ولإنهاء الحرب في سوريا.

وقالت دول أخرى إن من غير الممكن حدوث تقارب مع روسيا ما لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
 
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت اليوم الاثنين إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا.

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)