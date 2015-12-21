استقالة وزير داخلية إسرائيل بسبب فضيحة جنسية و خلفه "مثلي"

وزير داخلية الإحتلال الإسرائيلي سلفان شالوم

اعلن وزير الداخلية الاسرائيلي سلفان شالوم استقالته من الكنيست(البرلمان) وسط مزاعم بقيامه بالتحرش الجنسي.



وقال شالوم في بيان " على مدار نحو 23 عاما خدمت الشعب بإخلاص وبإيمان ،كعضو في الكنيست ووزير في عدة مناصب ، انطلاقا من الشعور بانني اؤدي رسالة ومن رغبة في دفع الاهداف الاجتماعية والعامة الهامة"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الالكتروني.

واضاف ان المزاعم الخاصة بالتحرش الجنسي قد سببت آلما له ولأسرته وبالتالي "اتنحى رغم اصراري على ان هذه المزاعم كاذبة".

وسوف يحل عضو الكنيست امير اوهانا ، الذي سوف يكون اول عضو بالليكود يعلن انه "مثلي" .