استقالة وزير إسرائيلي بعد اتهامه بالتحرش

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي أحد أقطاب حزب "الليكود" الحاكم سيلفان شالوم ، استقالته من منصبه ، إثر

وزير الداخلية الإسرائيلي المستقيل سيلفان شالوم

اتهامات له بالتحرش الجنسي بسيدات أثناء عملهن تحت إمرته خلال السنوات الأخيرة .

وقال شالوم في بيان "قررت الاستقالة من منصبي كوزير وعضو بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)". وأضاف أنه يشعر بالقلق مما قد تسببه تداعيات الأحداث الأخيرة على عائلته.

ولا يعد شالوم أول سياسي إسرائيلي رفيع يضطر للاستقالة من منصبه بسبب فضيحة تتصل بمزاعم سوء سلوك جنسي.

وفي عام 2007 اضطر الرئيس الإسرائيلي موشي قصاب للاستقالة وقضت محكمة في وقت لاحق بسجنه سبع سنوات بعد إدانته باغتصاب إحدى مساعداته مرتين عندما كان وزيرا أواخر التسعينات وبالاعتداء الجنسي على امرأتين أخريين كانتا تساعدانه أثناء عمله كرئيس. ونفى قصاب ارتكاب أي خطأ.