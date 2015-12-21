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استطلاع: 3% فقط بالعالم العربي يؤيدون تنظيم الدولة

21/12/2015

كشف استطلاع للرأي، أجراه المركز العربي للأبحاث للدراسات والسياسات، أن 3% فقط من العالم العربي لديهم اتجاهات ايجابية تجاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح الاستطلاع أن أصحاب هذا الموقف لا يؤيدونه التنظيم من منطلق ديني، وإنما من نظرة سياسية طبقا لتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف الاستطلاع، والذي جاء ضمن "المؤشر العربي"  لسنة 2015، أن أقل من 1 % في المنطقة العربيـة لا يـعـرفـون تنظيـم الدولـة أو يسمعوا عنـه.

وشضمل المؤشر العربي عينة من 18 ألفا و311 شخصا، من 12 بلدا عربيا هي "تونس ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق وموريتانيا والمغرب والجزائر والسعودية والكويت".

ورأي 50 % مـن الـمـشـاركيـن فـي الاستطلاع أن "تـنـظـيـم الـدولـة" صناعـة خارجيـة، في حين رأي 38 % أنه نتاج للأحداث في المنطقة العربية.

وعن الثورات العربية، قال المؤشر إن 34% يرون أن تطورات الثورات العربية إيجابية، في حين يرى 61 % أن تطورات الربيع العربي سلبية.

وكشف المؤشر عن أن نحو 80% من الأسر في المنطقة العربية إما معوزة أو تعيش على الكفاف.

ورأي المشاركون في الاستطلاع أن إسرائيل وإيران وأمريكا الدول الأكثر تهديدا لبلدانهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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