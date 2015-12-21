إسبانيا تسجل رقما قياسيا للتبرع بالأعضاء

تفوقت إسبانيا على نفسها في تحطيم الرقم القياسي في عدد المتبرعين بالأعضاء في يوم واحد ، لتعزز وضعها كرائدة في نقل الأعضاء على مستوى العالم.

فقد سجلت إسبانيا خلال هذا الأسبوع 16 متبرعا، و15 متوفيا وشخص واحد على قيد الحياة في يوم واحد وهو ما سمح بالقيام بـ 38 عملية نقل أعضاء.

وأجريت الجراحات، التي شملت زراعة كلى وكبد ورئة وقلب وبنكرياس ، في 29 مستشفى بـ 11 منطقة ذات حكم ذاتي بعموم إسبانيا.

وقد حملت ستة فرق طبية متخصصة الأعضاء في صناديق ثلج مخصصة في نقل الأعضاء عبر 12 مطارا في أنحاء إسبانيا لضمان وصول الأعضاء إلى مقصدها بأسرع وقت ممكن ، حسبما ذكر موقع "ذا لوكال الإخباري الأوربي.

وقد عزز هذا الرقم القياسي من وضع إسبانيا كرائدة في مجال نقل الأعضاء على مستوى العالم، حيث كسرت رقمها القياسي وهو 14 متبرعا في يوم واحد والذي سجلته في فبراير/شباط عام 2014 ، وبذلك تواصل إسبانيا ريادتها لتظل الأولى عالميا بلا منازع في مجال نقل الأعضاء على مدار نحو ربع قرن.

وذكرت المنظمة الوطنية لنقل الأعضاء في بيان أن هذا الرقم القياسي يعود إلى الكرم الكبير للإسبان والكفاءة الهائلة لشبكة زراعة الأعضاء الإسبانية.

وقد هنأ رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفرق والمؤسسات الطبية على هذا الإنجاز.