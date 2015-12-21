أردوغان: نفط تنظيم الدولة يذهب لبشار الأسد

الرئيس التركي أثناء كلمته – الجزيرة مباشر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزارة الخزانة الأمريكية أثبتت أن النظام السوري هو من يشترى النفط من تنظيم الدولة.

وأضاف أردغان في كلمته أثناء افتتاحه استاد "تمساح أرينا" الدولي في مدينة بورصة التركية، أن نظام الأسد هو الداعم الرئيسي للتنظيم، وأن تركيا تقف بقوة ضد كل الاتهامات والإشاعات التي ليس لها أساس من الصحة عن شرائها النفط من تنظيم الدولة.

وعن مكافحة الإرهاب، قال أردوغان إن تركيا لا تقوم بمكافحة الإرهاب خارج حدودها فقط، بل تقوم أيضا بمكافحة "الخونة" داخل الحدود التركية الذين حاولوا تشتيت الذهن التركي من خلال العمليات الإرهابية إضافة إلى القوى السياسية التي تقف في صف الإرهابيين على حد وصفه.

ودعا أردوغان الشعب التركي إلى الصبر حتى يتم تنظيف البلاد من كل الإرهابيين، على حد قوله.

وأكد الرئيس التركي أن الدولة تفعل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهاب، قائلا إن القوات المسلحة والشرطة والمتطوعين سيقومون بتنظيف كل القرى والجبال والمدن من الإرهابيين.

وحول العقوبات الاقتصادية التي فرضتها روسيا على تركيا، قال أردوغان إنه بالرغم من تلك العقوبات فإن هناك مؤشرات إيجابية على زيادة النمو الاقتصادي والاستثمارات، قائلاً: نعرف جيدا أنه إذا تم سد باب فإن الله سيفتح لنا أبواب أخرى".