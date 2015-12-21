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أخصائي صحة عامة: الشوكولاتة قد تسبب الصداع

21/12/2015

قال الدكتور سلام شراب، أخصائي الصحة العامة، إن تناول الشوكولاتة قد يسبب الصداع النصفي، وحذر من أن صداع العين قد يسبب العمى؛ لذا من الضروري مراجعة الطبيب فور الإصابة به.

وأضاف، خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، أن الصداع التوتري الناتج عن الحالة النفسية والتوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعاً، وهو نوع من أنواع الصداع غير العضوي.

وأوضح أن من أهم أسباب الإصابة بالصداع النصفي "الشقيقة" تغيرات الطقس والتغيرات الهرمونية عند المرأة سواء أثناء الطمث أو أثناء فترة الحمل، وأيضاً بعض الأغذية تلعب دور مساعد.

وأشار د.شراب إلى أنواع الصداع، منها ما هو عضوي مثل الذي يسببه ارتفاع الضغط ،أو ارتفاع ضغط الدم الحاد، أو ذلك الصداع الناتج عن اضطرابات العين، وذلك الأخير هو ما يستلزم مراجعة الطبيب فوراً تجنباً للعمى.

ولفت إلى أنواع الصداع غير العضوي المتمثلة في الصداع النفسي التوتري والصداع العنقودي وصداع الشقيقة، لافتاً إلى أنه من غير المستحب تناول الشوكولاتة أثناء الإصابة بصداع الشقيقة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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