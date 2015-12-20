7 خطوات للحصول على أفضل سرعة لـ" جوجل كروم"

يعاني بعض مستخدمي متصفح "جوجل كروم" من بطء في عمل المتصفح لديهم، ويعود سبب ذلك إلى أمور عديدة، لذلك لابد أن يقوم المستخدم بعمل بعض التعديلات والتحسينات لضمان أفضل سرعة ممكنة لهذا المتصفح من شركة جوجل.

في البداية على المستخدم التأكد من عمله على أحدث نسخة من المتصفح، بعد ذلك عليه تعطيل عمل “الملحقات” extensions غير المرغوب بها، ومن ثم تعطيل “الإضافات” plugins غير المفيدة كذلك، ومن أجل تسريع التمرير بين التبويبات وسرعة فتحها وإغلاقها يمكن الدخول إلى chrome://flags من شريط العنوان ومن ثم تفعيل خيار fast tab/windows.

ومن نفس الصفحة يمكن للمستخدم تفعيل خيار tab discarding الذي يقوم بتفريغ ذاكرة الجهاز من التبويبات التي تعمل في الخلفية، وأيضًا يفضّل مسح ذاكرة التخزين المؤقتة من وقتٍ لآخر عن طريق الذهاب إلى صفحة chrome://settings/clearBrowserData، والخطوة الأخيرة هي التحقق من عدم وجود برامج تجسس بالاعتماد على أداة Chrome Cleanup Tool من جوجل.