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هبوط طائرة فرنسية بكينيا بعد العثور على "عبوة مريبة"

20/12/2015
 شعار لشركة إير فرانس على مقر الشركة بالقرب من باريس

قال قائد الشرطة في كينيا اليوم الأحد،  إن طائرة تابعة لشركة إير فرانس حولت مسارها أثناء رحلتها من موريشيوس وهبطت اضطراريا بسلام في مدينة مومباسا الكينية، بعد أن نبه طاقم الطائرة الطيار إلى وجود عبوة مريبة في إحدى دورات المياه.

وأضاف قائد الشرطة جوزيف بوانيت، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 كانت في طريقها إلى باريس وعلى متنها 459 راكبا وطاقم من 14 فردا ، مشيرا إلى أن عملية إخلاء الطائرة تمت بسلام بعد هبوطها في مطار موا الدولي الساعة 12.37 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الأحد (21.37 بتوقيت غرينتش يوم السبت) .

وأشار إلى  أن خبراء مفرقعات من البحرية وإدارة التحقيقات الجنائية  أخذوا العبوة، ويتحرون لمعرفة ما إذا كانت مكوناتها تحتوي على متفجرات.

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