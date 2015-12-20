كلينتون: سأستمر في اختيار الأواني بالبيت الأبيض بعد انتخابي

قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة بانتخابات الرئاسة الأمريكية إنها ربما تستمر حال فوزها في اختيار أدوات المائدة، والزهور المستخدمة بالمناسبات الرسمية، وإنها قد ترسل زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في مهام خاصة.

وعند سؤالها، خلال مناظرة للمرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي، عما إذا كان الوقت حان لتغيير الدور الذي يطلع به زوج أو زوجة الرئيس؛ قالت السيدة الأولى السابقة إن أدوار الزوجين الرئاسيين قد تتغير إذا ما فازت في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وأضافت هيلاري كلينتون، وهي أوفر مرشحي الحزب الديمقراطي حظا، قائلة "مع احترامي لزوجي ربما استمر في اختيار الزهور وأدوات المائدة خلال حفلات العشاء الرسمية وأشياء من هذا القبيل؛ لكن بالتأكيد سألجأ إليه كرئيس سابق في مهام خاصة وطلبا للمشورة".