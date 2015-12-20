البث الحي
منوعات

كلينتون: سأستمر في اختيار الأواني بالبيت الأبيض بعد انتخابي

20/12/2015

قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية المحتملة بانتخابات الرئاسة الأمريكية إنها ربما تستمر حال فوزها في اختيار أدوات المائدة، والزهور المستخدمة بالمناسبات الرسمية، وإنها قد ترسل زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في مهام خاصة.

وعند سؤالها، خلال مناظرة للمرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي، عما إذا كان الوقت حان لتغيير الدور الذي يطلع به زوج أو زوجة الرئيس؛ قالت السيدة الأولى السابقة إن أدوار الزوجين الرئاسيين قد تتغير إذا ما فازت في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وأضافت هيلاري كلينتون، وهي أوفر مرشحي الحزب الديمقراطي حظا، قائلة "مع احترامي لزوجي ربما استمر في اختيار الزهور وأدوات المائدة خلال حفلات العشاء الرسمية وأشياء من هذا القبيل؛ لكن بالتأكيد سألجأ إليه كرئيس سابق في مهام خاصة وطلبا للمشورة".

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)