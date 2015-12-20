قطعة فُخار قد تعُيد كتابة تاريخ توت عنخ آمون

صورة لتمثال توت عنخ آمون

عثرت السلطات المصرية أثناء تنظيف مقبرة توت عنخ آمون على قطعة فخار كتب عليها "سيدة الحريم" ربما تكشف حقيقة أن "مايا" التي قال العلماء بعد اكتشاف مقبرتها عام 1996 إنها مرضعة "توت" قد تكون أخته الكبرى.

وتولى توت عنخ آمون حكم مصر نحو عام 1361 قبل الميلاد في فترة شهدت اضطرابات سياسية في نهايات الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة (نحو 1567-1320 قبل الميلاد) وتوفي وهو دون الثامنة عشرة بعد حكم استمر تسع سنوات ولايزال موته الغامض لغزا.

وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي يمهد به لقرب افتتاح المقبرة "للمرة الأولى" أمام حركة السياحة المحلية والعالمية إن شقفة لأحد الآنية الفخارية بالمقبرة تحمل لقب "سيدة الحريم" عثر عليها أثناء أعمال التنظيف في الآونة الأخيرة دفعت إلى "الاعتقاد في أن مايا لم تكن مجرد المرضعة الخاصة بالملك" مرجحا أن تكون حظيت بمكانة أكبر.

ولم يحدد الدماطي موعدا لافتتاح المقبرة للزيارة ولكنه قال إن ذلك سيكون "خلال الفترة القليلة القادمة."

وحكم توت من العاصمة طيبة (الأقصر حاليا) وأعاد ديانة البلاد إلى الإله "آمون" بعد أن غير الملك اخناتون ديانة آمون إلى ديانة آتون ورمزها قرص الشمس ونقل عاصمة الدولة إلى أخيتاتون (تل العمارنة في محافظة المنيا) شمالي الأقصر.

وقال الدماطي في المؤتمر الذي عقد بمنطقة سقارة الأثرية جنوبي القاهرة حيث توجد المقبرة إن "هناك احتمالية في أن تكون "مايا" هي ذاتها الأخت الكبرى للملك توت عنخ آمون والتي تحمل اسم "ميريت آتون" مضيفا أن أحد النقوش المسجلة على المقبرة الملكية في تل العمارنة يصور منظر دفن الإبنة الكبرى للملك "اخناتون" وفيه تظهر "ميريت آتون" ترضع طفلا "يعتقد" أنه توت عنخ آمون.

وأضاف أن الفترة القادمة ستكشف الكثير من "الأسرار والمفاجآت" الخاصة بتوت بعد إجراء المزيد من الدراسات في مقبرته بوادي الملوك بالأقصر وتشمل مسحا راداريا ربما يؤدي إلى اكتشاف حجرات خفية إضافية "قد ترتبط بميريت آتون ذاتها."

وحضر المؤتمر الصحفي خالد زكريا محافظ الجيزة وألن زيفي رئيس البعثة الفرنسية العاملة بالمنطقة والتي اكتشفت المقبرة عام 1996.

ومقبرة "مايا" المنحوتة في الصخر تضم ممرا يؤدي إلى حجرة رئيسية بها أربع دعامات يظهر عليها نقش يمثل صاحبة المقبرة واسمها وعلى يسار الداخل إلى هذه الحجرة ممر هابط يؤدي إلى حجرات الدفن الخاصة بالمقبرة.