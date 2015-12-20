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شهادة لحرم الرئيس .."هذا قولي عن زوجي في الحكم"

20/12/2015

 عُقدت، مساء أمس السبت، في مدينة إسطنبول التركية، مناظرة بين عشرين شاباً وشابة من العرب، تحت إطار"هذا قولي لمن في الحكم"، من دول عربية مختلفة، تحت رعاية منظمة "مبادرة مناظرة ".

 وتمحورت المناظرة حول فكرة "العروض المفتوحة"، للتعبير عن الأفكار، وفتح المجال للشباب العربي للتعبير عن آرائه المختلفة، بكل الطرق الفنية المتاحة (غناء وشعر وخطابة ورسم)، بهدف الارتقاء بطرق النقد المختلفة.

وقامت إحدى المشاركات وتدعى لمى ذكريا من الأردن بتقمص دور حرم الرئيس، وهي ترد  على مكالمة أحد المواطنين قائلة " جوزي مش بالسجن أنا جوزي بيتحاكم هناك فرق"، وعندما سألها عن الضرائب والكهرباء لم يعجبه ردها فسبها، وأغلقت الهاتف في وجهه.

وقالت المشاركة ساخرة "من يوم ما سمعت جوزي القائد العظيم بيتحاكم  والناس عمالة ترغي وتتكلم، جوزي (زوجي) كان بيشتغل ليل نهار علشان البلد تتحسن وكان بتكسر (ينكسر) ظهره من الشغل، انتوا ليه بتحاكموه ليه بتعاتبوا جوزي الزعيم"، لكن لأجل السياسة والمظاهر بدهم يغطوا تكاليف 10 خدامات و33 سيارة و7 طائرات".

وجاءاتها مكالمة آخرى من والدة إحدى الفتيات تقول إن ابنتها أصيبت باختناق بالغاز المسيل للدموع في إحدى المظاهرات، إلا أنها توفيت لأنها مصابة بالربو، وهنا تغير موقف زوجة الرئيس قائلة: طيب حاكموا طيب عاتبوا زوجي الزعيم .. هذا قولي عن زوجي في الحكم .. هذا ظلم".

ومنظمة"مبادرة مناظرة"، رؤيتها وهدفها إنشاء منتدى مستقل ونزيه، يمثل ويهتم بالعالم العربي وقضاياه، ويتيح الفرصة لكل شخص المشاركة بهذا المنتدى بالتعبير عن رأيه، بكل حرية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو التعليمي، أو الانتماء الجغرافي مع تشجيع المساوات بين جميع شرائح المجتمع وبين الجنسين، حسب موقع المبادرة الإلكتروني.

 

ولمشاهدة المناظرة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي:

 https://www.youtube.com/watch?v=zju8jDGA8_E

 

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