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شاهد .. محاربون من أجل السلام في لبنان

20/12/2015

جذب معرض للصور تنظمه جمعية "محاربون من أجل السلام" في منطقة الحمرا ببيروت زوارا من الشباب الذين يحرصون على معرفة المزيد بخصوص الحرب الأهلية اللبنانية.

ودمج المصور اللبناني جمال السعيدي في الصور بين الماضي والحاضر .. بين صور المحاربين أثناء الصراع وصورهم أنفسهم بعد أن تحولوا الى محاربين من أجل السلام حاليا. ويقول زياد صعب رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" إن هدفهم هو زيادة الوعي بشأن أهوال الحرب وتحذير الأجيال القادمة من الانجرار لخوض حرب بسهولة.

ومن بين أعضاء الجمعية شخص يدعى أسعد شفتري كان من بين من اعترفوا علانية بارتكاب جرائم حرب واعتذر عما بدر منه. وعُرضت صور لشفتري في المعرض. ومنذ وضعت الحرب الأهلية في لبنان أوزارها في عام 1990 لم تبعد المصاعب عن البلاد.  ففي يوليو تموز 2006 خاض لبنان حربا مع اسرائيل. ونشبت اشتباكات طائفية في مدينة طرابلس شمال البلاد في عام 2008.

وتسببت الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في لبنان قبل أن تخمد في عام 1990 في مقتل نحو 200 ألف شخص واختفاء نحو 400 ألف آخرين. ناهيك عن عدد الذين تسببت في إصابتهم بإعاقات جسدية.

وقد مر لبنان -الذي يعاني من عدم وجود رئيس للدولة حاليا- بأوقات عصيبة منذ انتهاء الحرب الأهلية حيث شهد تفجيرات وعمليات اغتيال عديدة منذ عام 1990 وان كان أشهرها هو اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

ولا يزال النظام السياسي للبلاد قائما على تحالفات طائفية حيث تقع صدامات بين فترة وأخرى بين جماعات متشددة ويدلي بعض السياسيين بخطابات انتقادية لاذعة.

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