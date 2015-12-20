شاهد.. أردنيون يتذوقون موسيقى البوب الكورية

ابتهج عشاق موسيقى البوب الكورية (كي-بوب) في الأردن بحفل كوري بمسرح الرينبو في عمان استعُرضت خلاله الثقافة الكورية بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.

حضر الحفل نحو 200 من الشبان الفتيات الذين استمتعوا بالموسيقى الشعبية الكورية الحديثة وتمايلوا على نغماتها الراقصة., حيث باتت للموسيقى الكورية شعبية واسعة بين الجيل الأصغر في المملكة الأردنية.

وقالت منى عبد الباسط مؤسسة صفحة "جوردان كي بوب لافرز" على موقع فيسبوك إن شعبية الدراما الكورية التي يبثها التلفزيون جذبت الأردنيين الشباب للموسيقى والرقص الكوري.

وفي الحفل صعد بعض عشاق البوب الكوري الى المسرح لاستعراض مواهبهم وحبهم للموسيقى الكورية. من هؤلاء فتاة تدعى ياسمين عادل. وردد شاب أردني آخر يدعى حمد عشا ما قالته ياسمين مظهرا ذات الحماس للفن الكوري.

ونظرا للصغر النسبي لسوق الموسيقى الكورية في الداخل فان المغنين المعروفين بصغر سنهم وصورهم التي تفتن المراهقين ورقصاتهم التي تعجب الشباب يسعون لتحقيق نجاح وانتشار في الخارج.

وقد أثارت أغنية "جانجام ستايل" للكوري ساي اهتماما عالميا بمغنين كوريين آخرين بعد النجاح العالمي الكاسح الذي حققته على موقع يوتيوب في عام 2012.