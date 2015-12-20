خرق جديد للهدنة بإدلب ومقتل العشرات بصواريخ روسية

طائرات سوخوي روسية تقلع من مطار حيميم السوري/ أرشيفية

أفادت تقارير إعلامية وشهود عيان بمقتل العشرات في مدينة إدلب، التي تسيطر عليها جماعات معارضة، الأحد بقصف قامت به طائرات حربية يعتقد أنها روسية.

وقال عمال إغاثة وسكان وموقع إخباري للمعارضة السورية إن طائرات روسية مقاتلة نفذت 6 غارات جوية على الأقل، استهدفت وسط مدينة إدلب وعددا من المنشآت الحكومية والمناطق السكنية في المدينة الواقعة في شمال غربي سوريا.

وتسببت الغارات في سقوط خمسين قتيلا بينهم أطفال ونساء بالإضافة إلى أكثر من 150 جريحا بينهم إصابات حرجة.

يُذكر أن مدينة إدلب واقعة تحت بنود هدنة "الفوعة الزبداني". مع العلم أن هذا الاختراق للهدنة ليس الأول من نوعه، إذ قامت الطائرات الروسية والسورية بخرق الهدنة عددا من المرات دون وجود رادع دولي يوقف عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وكانت فصائل معارضة وقعت اتفاق هدنة مع ممثلين عن إيران نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وشمل الاتفاقمناطق عدة في ريف إدلب.

وفي مشق أعلن التلفزيون السوري وقوع عشرة إصابات في انفجار عبوة بحافلة على طريق المزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن انفجارا استهدف ناقلة عسكرية في منطقة المزة في دمشق.