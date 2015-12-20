حنان كمال: الرجل الذي يطلق زوجته المريضة لا يستحقها

أجابت الإعلامية المصرية "حنان كمال" على أسئلة طرحها الجمهور على موقع الجزيرة مباشر تتعلق بمرض سرطان الثدي وهو المعركة التي تخوضها حنان بعزيمة وإصرار شديدين.

وردا على سؤال: هل مرض سرطان الثدي مرتبط بعمر معين وهل صحيح أنه يصيب الفتيات المتأخرات في الزواج، أجابت حنان أن د.هشام الغزالي أستاذ الأورام بجامعة عين شمس المصرية أكد أن هناك ارتباط بين إصابة المرأة بسرطان الثدي وتأخرها في الحمل أو الإنجاب.

"هبة نصر" من العراق سألت :"هل في مصر الوضع كما في العراق من حيث ارتفاع نسبة الطلاق بسبب الإصابة بمرض سرطان الثدي"، فأجت حنان كمال بأنه ليس هناك إحصاءات دقيقة بهذا الشأن في مصر لكنها رأت بنفسها الكثير من الرجال يدعمون زوجاتهم المصابة بهذا المرض قائلة :" ابتسامة الرجل في وجه زوجته في تلك الظروف لا تقدر بثمن"، مضيفة :" الرجل الذي يطلق زوجته لإصابته بهذا المرض لا يستحقها".

وتعد هذه الحلقة الثالثة من برنامج اسأل حنان على موقع الجزيرة مباشر، ويمكنكم مراسلة وطرح المزيد من الأسئلة على "حنان كمال" عبر الموقع أو على البريد الإلكتروني (الإيميل) التالي:sharkna@aljazeera.net