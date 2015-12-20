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حزب الله : مقتل سمير القنطار بغارة إسرائيلية في دمشق

20/12/2015
 صورة من الإخبارية السورية  لانهيار للمبنى في منطقة  جرمانا السورية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد مقتل الناشط اللبناني سمير القنطار في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مواقع موالية للنظام السوري أن عددا من القياديين في مليشيات موالية للنظام قُتلوا أيضا في القصف.

وقالت المواقع الموالية للنظام إن من بين القتلى في القصف استهدف مبنى سكنيا في حي الحمصي القيادي في مليشيا المقاومة السورية" الموالية للنظام فرحان الشعلان

وقد بثت قناة الإخبارية السورية صورا لآثار القصف, وذكرت أن عدة صورايخ استهدفت المبنى المؤلف من ستة طوابق ما أدى إلى انهياره بالكامل، وأنه يجري التحقق حاليا من الجهة التي أطلقت الصواريخ

وأنحت وسائل إعلام سورية باللائمة في القصف على ما وصفته بـ "جماعات إرهابية".

وعلى صفحته في تويتر نعى الصحفي بسام القنطار شقيقه سمير، وغرد قائلا "بعزة وإباء ننعي استشهاد القائد المجاهد سمير القنطار، ولنا فخر انضمامنا إلى قافلة عوائل الشهداء بعد 30 عاما من الصبر في قافلة عوائل الأسرى".

في المقابل، رحب وزير إسرائيلي بمقتل القنطار؛ ولكنه لم يصل إلى حد تأكيد ما أورده حزب الله بأن إسرائيل هي التي شنت هذا الهجوم.

وقال يؤاف جلانت وزير البناء والاسكان الإسرائيلي لإذاعة إسرائيل "من الأمور الطيبة أن أشخاصا مثل سمير القنطار لن يكونوا جزءا من عالمنا." وسئل جلانت عما إذا كانت إسرائيل شنت الهجوم قرب دمشق فقال" لا أؤكد أو أنفي أي شيء له صلة بهذا الموضوع."

وامتنع مسؤولون إسرائيليون آخرون من بينهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

يذكر أن سمير القنطار أسير محرر من السجون الإسرائيلية، وأفرج عنه في يوليو/تموز 2008 ضمن صفقة تبادل بين حزب الله وإسرائيل.

 

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