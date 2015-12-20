حريق يلتهم نحو 250 محلا تجاريا بالعاصمة التركية

الحريق التهم نحو 250 محلا تجاريا – الأناضول

شبَّ حريق هائل في سوقٍ بالعاصمة التركية أنقرة، فجر اليوم الأحد، تسبب في احتراق نحو 250 محلا تجاريا بالكامل.

وأفادت المعلومات الأولية من المصادر الأمنية، أن حريقا اندلع في "السوق الشعبي العثماني المغطى"، بقضاء "كاتشي أورن" بالعاصمة التركية، تسبب في احتراق قرابة 250 محلا تجاريا بالكامل، خلال فترة قصيرة.

وهرع عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى الموقع لإخماد النيران التي لاتزال مستمرة، واتخذت قوات الدفاع المدني التدابير اللازمة للسيطرة على النيران، والحيلولة دون انتقالها للأماكن المجاورة.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود خسائر في الأرواح.